"Con mucho respeto": el particular reclamo de Marcelo Díaz contra los arbitrajes en México

Pumas igualó 1-1 con Chivas en un duelo correspondiente a la novena fecha de la liga mexicana con Marcelo Díaz y Nicolás Castillo en cancha, un resultado que no ayuda a los de la UNAM a seguir luchando por el liderato del torneo.

Díaz, tras el encuentro, no quedó conforme con el arbitraje de César Arturo Ramos, quien sancionó dos penales (uno muy dudoso) que le permitió al Rebaño Sagrado lograr la igualdad en Ciudad Universitaria.

El árbitro cobró una falta de Alejandro Arribas sobre José Macías, acción que generó muchas dudas y el mediocampista criticó al juez, aunque de una forma no muy común para estos tiempos.

"Quiero hacer una petición con mucho respeto, ya la semana pasada nos cobraron un penal inexistente (en Tijuana) y hoy también cuando no hacemos nada; entonces, solamente pedimos que sea igual para ambos lados, a Nico (Castillo) le hicieron un penal claro que no se cobra y a la primera nos cobran uno y no es", sostuvo Díaz a los medios mexicanos.

"En el segundo (penal) no tenemos nada que decir porque es mano y es penal, pero en el primero la falta de contundencia arbitral nos está jugando en contra y pido que eso se pueda revisar", agregó.

Finalmente, Carepato indicó que en Pumas no sienten que exista una persecución contra el club, pero sí pide que sea más parejo el cometido de los jueces.

"No voy a decir que nos sentimos perseguidos, ni mucho menos; solamente que hay situaciones en el juego en donde se nos está perjudicando y eso no me gusta, si me van a ganar que sea de buena forma y no por errores que no sean nuestros", concluyó.