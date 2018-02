A lo grande: Usain Bolt debutará en el fútbol en Old Trafford

Usain Bolt es un reconocido hincha del fútbol y sabido es que su club favorito es Manchester United. Por eso, tal como para cualquier fanático de los Diablos Rojos, jugar en Old Trafford es todo un sueño y el ex atleta podrá cumplirlo en un partido benéfico a realizarse el próximo 10 de junio.

El plusmarquista en 100 y 200 metros planos había generado la incertidumbre el pasado sábado al publicar en sus redes sociales que había fichado por un club de fútbol. Los rumores y las especulaciones fueron creciendo rápidamente y finalmente fueron develadas este martes, luego que se conociera que el Rayo participará de un partido en ayuda de la Unicef que reunirá a ex futbolistas con famosas personalidades mundiales.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams ! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8

Para este encuentro, Bolt será capitán e integrará una selección de estrellas mundiales, llamada Soccer Aid World XI, que se medirá ante un equipo de ingleses que es capitaneado por el cantante Robbie Williams y que lleva el nombre de England Aid.

El encuentro se realizará el próximo 10 de junio en Old Trafford y tendrá a íconos del fútbol como Zinedine Zidane, Ronaldinho y Wayne Rooney.

.@UsainBolt and @RobbieWilliams to go head-to-head at Old Trafford this summer… all in the name of charity, of course!

Don’t miss #SoccerAid on 10 June: https://t.co/tRIPE78SvO pic.twitter.com/orSpfpLF7E

— Manchester United (@ManUtd) February 27, 2018