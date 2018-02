El confuso panorama de Neymar tras su grave lesión en el PSG

¿Llega Neymar al Mundial? Sí, los tiempos dan, pero sobre lo que no existe claridad es en qué condiciones llegará a Rusia 2018. En el triunfo 3-0 del Paris Saint-Germain sobre el Olympique de Marsella del domingo, el astro brasileño sufrió un esguince externo del tobillo derecho y una fisura asociada al quinto metatarsiano -según el informe oficial del PSG-, lo que encendió las alarmas tanto en Francia como en Brasil.

A raíz de la gravedad de la lesión, comenzó a trascender que el crack de la Canarinha tendrá que ser sometido a una operación. De dicho modo, el medio brasileño Globoesporte aseguró este martes que el jugador más caro de la historia tendrá que entrar a quirófano. Y según dicha versión "el tiempo previsto de recuperación es de dos meses, lo que le permite volver a los campos sólo en mayo, un mes antes de la Copa del Mundo".

En cuanto a sus desafíos con el PSG, aquel plazo de recuperación sólo le permitiría regresar para enfrentar las tres últimas fechas de la Ligue 1 y un hipotético partido de vuelta de las semifinales de la Champions League en caso que el equipo de Unai Emery alcanza aquella fase.

Según dicha versión de Globoesporte, "todavía no está decidido dónde será la operación y con qué médico. La cirugía es similar a la que el atacante Gabriel Jesús necesitó hacerse a principios del año pasado, poco después de llegar al Manchester City, cuando se fracturó el quinto metatarsiano".

Sin embargo, el propio Unai Emery declaró que "es falso que Neymar vaya a operarse. Hoy (martes) me he reunido con el doctor y me ha informado de cómo está el tema, del alcance de la lesión que sufre el jugador y de la decisión que se ha tomado respecto a su recuperación: se verá cómo evoluciona antes de tomar una decisión (sobre una posible operación), conjuntamente con el propio jugador. De momento, tranquilidad y veremos cómo evoluciona estos próximos días".

El astro brasileño se lesionó jugando ante el Marsella / Foto: AP

El DT español del conjunto francés sostuvo que "tomar una decisión de este tipo (la operación) requiere de mucha paciencia, de hablarlo con todas las partes implicadas". De igual manera, manifestó que "aunque tenemos otros jugadores que pueden suplirlo. Si puedo disponer de todos, bien; si no, tenemos alternativas".

Lo que es imposible es que Neymar llegue a la revancha ante el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League 2017-2018, fijada para el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes en París. Cabe recordar que en la ida jugada en el Santiago Bernabéu el equipo de Zinedine Zidane se impuso por 3-1.