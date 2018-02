Diego Rivas ya tiene rival para la fecha de la UFC en Chile: Enfrentará a Guido Cannetti

Muy feliz de pelear en mi casa frente a mi familia y mi gente . Muchas gracias @ufc @ufcespanol por esta gran oportunidad y por hacer historia en nuestro país 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱. #ufc #ufcchile #reebok #reebokchile #bemorehuman #mrbigenergydrink #leveltemuco #kinesiologialevel #carniceriayrotiseriaramirez #elementaldojo #chile #cholchol

A post shared by Diego (@diego_rivasufc) on Feb 27, 2018 at 6:04am PST