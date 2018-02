Su Majestad otra vez: Roger Federer fue elegido el mejor deportista del año

El tenista suizo Roger Federer, actual número uno del ranking ATP, volvió a escribir otro capítulo en su enorme carrera al conquistar este martes su quinto premio Laureus al Mejor Deportista del Año, superando a su gran rival tenístico, el español Rafael Nadal.

También aspiraban a este galardón, que se entregó en el Salón de las Estrellas del Sporting Monte-Carlo, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, el piloto inglés de Fórmula Uno Lewis Hamilton, el ciclista británico Chris Froome y el también inglés, el atleta Mo Farah.

Federer, que el año pasado se proclamó campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon, suma su quinto Laureus como mejor deportista, tras los cuatro anteriores entre 2005 y 2008.

Además, el helvético sumó un sexto Laureus, el de Mejor Regreso del Año, que también se llevó en esta premiación tras su espectacular retorno a la elite de la ATP en 2017, donde llegó al segundo puesto del escalafón. Este año, volvió a ganar en Australia y hace dos semanas desplazó a Nadal desde la cima del ranking.

Federer quiso compartir el galardón con Nadal, de enorme 2017, lo que lo llevó al primer lugar de la lista de jugadores del tenis masculino. "Rafa recuperó el número uno antes que yo. Tuvimos grandes batallas y siento que me ha hecho mejor jugador. El también merecería estar aquí, es un jugador increíble, un amigo y quiero compartir este premio con él", dijo al recibir el Laureus de manos de Martina Navratilova.

En otro premios de los "Oscar" del deporte, Mercedes de la Fórmula 1 fue escogido como el mejor equipo del año, mientras que la tenista estadounidense Serena Williams fue la Mejor Deportista femenina.

