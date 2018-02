Otra vez: Rafael Nadal no se recupera y abandona el torneo de Acapulco

El tenista español Rafael Nadal, segundo del ranking mundial de la ATP, anunció este martes que abandona el ATP 500 de Acapulco debido a que se resintió de la lesión sufrida el mes pasado en el Abierto de Australia, que lo obligó a retirarse del torneo en los cuartos de final ante el croata Marin Cilic.

"Ayer, en el último entrenamiento, volví a sentir un pinchazo en la misma zona, según la resonancia. Es algo similar a lo de Australia, pero menos grave, pero hasta que no baje el líquido no podrán diagnosticar nada", dijo Nadal en conferencia de prensa.

"Creo que se habían dado todos los pasos adecuados para llegar bien preparado al torneo, que era mi objetivo y mi ilusión. De hecho, llevo entrenando ya desde el viernes aquí y unos días antes había venido a México para llegar bien adaptado", sentenció el dos del mundo.

Nadal deberá volver a guardar reposo y su regreso a las canchas deberá esperar. De hecho, podría perderse los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, que se jugarán en marzo.

"Los médicos me han dicho que es imposible jugar, me duele y no voy a competir en condiciones. Hay riesgo importante de aumentar la lesión y la verdad es que no tengo ninguna posible elección. Siempre soy de forzar e intentarlo hasta el último momento, pero desgraciadamente no tengo esa opción. Lo siento por mí, por el torneo, por todos los aficionados y la organización", dijo.