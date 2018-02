Reinaldo Rueda no se anda con rodeos en la Roja: "El exceso de confianza los traicionó"

El técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, brindó una extensa conferencia de prensa con motivo de comentar su gira por Europa y México que lo llevó a reunirse con 26 jugadores que formarán parte de su universo de seleccionables. Pero más allá de aquello, el reemplazante de Juan Antonio Pizzi se dio tiempo para hablar largo y tendido sobre distintos temas que marcan su agenda a cargo de la Roja. En dicho contexto, expuso su análisis sobre el fracaso de Chile rumbo a Rusia 2018.

Al ser consultado por las acusaciones de soberbia que recibió el plantel de la Roja durante la recta final de las últimas eliminatorias, el cafetero sostuvo que "creo que ese es de los temas que estaba en la agenda de cada uno de ellos, esa evaluación por el exceso de confianza, saber que una debilidad en los latinos es saber ser ganadores. Quizás el examen de conciencia al que los invité a que cada uno de ellos realizara para que los llevará a entender que el exceso de confianza los traicionó".

Por ello, Rueda estableció que "quizás si Chile llevaba una selección sub 23 a la Copa Confederaciones clasificaba al Mundial y yo no estaría acá. El desgaste de ir a Rusia perjudicó a la Selección y lo pagó en los partidos decisivos de las clasificatorias ante Paraguay y Bolivia", expuso el entrenador, agregando que "el profe Juan Antonio quiso dar descanso a varios jugadores, pero ellos quisieron ir a jugarla por ser campeones de América. Eso es un círculo vicioso".

El nuevo seleccionador chileno planteó que "la parte mental no se regenera si no hay pausa, si no hay descanso. Chile fue a la Copa Confederaciones y no fue al Mundial, faltó planificación estratégica, porque el hecho de no tener vacaciones, de llegar a destiempo a la pretemporada en sus respectivos clubes, hizo que los jugadores no cumplieran ni en sus clubes ni en la selección. Se genera un problema y ese el problema que tenemos ahora".

Más allá de ese análisis, sobre lo que se viene para la Roja en las próximas semanas, cuando enfrenten en marzo a Suecia y Dinamarca en partidos amistosos, el DT expresó que "ahora queda esperar salir a la cancha, la idea es mantener o mejorar lo que ha venido haciendo, ir involucrando nuevos valores, hay que conservar la dinámica, la estructura que ha tenido la selección de buen juego, asimilar todo esto", agregando que "todos estos años esta generación se estuvo preparando con la motivación de jugar un Mundial, ahora tenemos que ir a preparar a otros, pero tenemos que ser igual de profesionales. Todo va a pasar por las necesidades que se vean, cómo vayan respondiendo los jugadores, ver cómo se complementan los que han tenido poca participación. Hablar es fácil, así que sólo queda esperar".

Otras de Reinaldo Rueda y su trabajo en la Roja:

Recambio: "Creo que es un hecho que hay que aceptarlo, todas las culturas futbolísticas tienen ese momento de transición, los espacios de selección son escasos, los partidos amistosos sirvan para eso, buscar espacios para evaluar, que se involucren esos jóvenes que son elegibles. Va a depender de la respuesta que ellos den, además de que estos consolidados sepan mantenerse en la élite del fútbol. Creo que por fortuna casi todo está acorde, ellos como generación se merecen salir por la puerta grande, ser ganador no es fácil y Chile durante estos últimos 10 años ha sido ganador, necesitamos que mantengan ese estatus y hereden algo bueno para las nuevas generaciones".

Diálogo con clubes locales: "Lo tenemos en consideración, el diálogo a iniciar con los clubes, siempre tenemos en mente el gana-gana. Los jugadores no son nuestros, son de los clubes, los clubes tienen sus intereses y lo importante es que haya esa concertación entre los intereses de los clubes y la selección. Es difícil, a veces se cruzan los objetivos, yo he estado en amabas veredas, Pekerman me quitaba 6 o 7 jugadores en Atlético Nacional, uno cuando está en el club no quiere prestar a los jugadores y cuando está en la selección quiere tenerlos a todos. Hay que concertar, en Ecuador yo hablaba con Sampaoli y el Patón Bauza, cuando son fecha FIFA, naturalmente son de la selección, a veces los clubes tienen prioridad, tiene que haber ese diálogo, todos somos Chile".

Bravo en el City: "Comentamos esa situación, él individualmente se entrena bien, acaba de lograr un titulo importante. Ahora, todo a a depender si va a seguir jugando, esperar que eso suceda y entender que esa posición es muy compleja. En Colombia nos pasaba lo mismo con David (Ospina) que en el Arsenal no era titular pero era el de mejor nivel en la selección y daba confianza a la defensa y al equipo. Es difícil para los arqueros, pero a veces con su nivel compensan la falta de continuidad. Quedemos de ocuparnos los dos, él (Bravo) en su proyección, de seguro va a replantear tener un club donde tenga mayor protagonismo y que pueda alargar su carrera, aunque me dijo no aspiraba a durar mucho. Hablamos sobre el caso de Faryd Mondaron que atajó con más de 40 años en un Mundial, pero él me dijo que no aspiraba a llegar más allá".

Supuesto descontento en el United con Alexis: "Conversamos y bastante, él está muy motivado, logró algo que soñaba, ustedes saben que muchas de la situaciones que se manejan en el entorno son especulaciones, para el orgullo de Chile y para la envidia de otros, un chileno es el mejor pagado de la Premier y quizás eso genera todo esto donde hay mucha gente involucrada. Detrás de cada jugador hay una marca, detrás de cada jugador hay 10 mil personas que dependen de esa marca, Sánchez es una marca al igual que el que compite con él en el United. No es algo fácil de entender, todo eso genera vender y en este momento Sánchez es una marca que vende, tiene que demostrar en Manchester lo que sabe hacer".

Centrales altos: "Pienso que el fútbol contemporáneo lo exige, el juego aéreo es determinante, las distancias se han acortado mucho, los equipos son equilibrados y la bola quieta es determinante. Pero no basta solamente con tener jugadores jugadores altos, también hay que tener jugadores con disposición y trabajo (…). El jugador chileno tiene esa gran ventaja, no tiene exuberancia en su promedio de estatura, pero tiene disposición, aunque ahora hay hombres como Maripán, Roco o Lichnovsky que no tienen el promedio natural del jugador chileno, pero hay otros de mediana estatura como Gary que reacciona antes que los altos".

Posición para Paulo Díaz: "Estoy en deuda con Eugenio, Pavez y Leonardo en Brasil, y con Paulo en Argentina, están pendientes esas visitas. Lo de Paulo es gratificante, estuve conversando con algunos jugadores en Europa sobre Paulo, es un jugador muy polivalente, todo va a depender de las instancias, creo que es muy positivo que lo podamos involucrar en el proceso para ocuparlo en las posiciones que la Selección lo requiera".

Charla con Marcelo Díaz: "Fue algo muy interesante, es un hombre importante para la Selección, tiene madurez, quería saber mucho de la parte táctica de la metodología de trabajo. En la medida que mantenga su nivel será un hombre muy importante. Hablamos de lo que vivió en la Confederaciones y de su ausencia en las última nómina. Fue muy importante para él este encuentro, él se ha fortalecido, asimiló lo que le pasó y entendió todo lo que ha vivido. Es un hecho que ya pasó y sacó aprendizaje de todo lo que vivió".

Opción de Matías Fernández: "En el caso de Matías siempre ponderamos su talento y su condición, incluso ahora está jugando en una posición que no es la normal de él, pero lo está haciendo bien. Hablamos de su momento, de sus antecedentes de lesiones, ahora se siente bien atléticamente, está cumpliendo otra función en el Necaxa, seguro que va a ser importante, todo va a pasar si en esa posición tenemos otro jugador con otra característica, dependiendo de los rivales".