Ampuero y la posible compra de su pase por parte de la UC: "Hasta el momento no se ha hablado nada"

Las rotaciones en el equipo han marcado el buen arranque de campeonato de Universidad Católica. El DT Beñat San José ha dispuesto numerosas modificaciones a la hora de conformar sus oncenas, sin embargo 6 jugadores no han soltado la camiseta de titular y uno de ellos es el defensa central Branco Ampuero, quien se encuentra a préstamo en la UC.

El zaguero de 24 años llegó a mediados del año pasado a la Franja a través de una cesión por un año y medio con opción de compra, procedente de Deportes Antofagasta. Consultado por la existencia de acercamientos para charlar sobre una potencial compra de su pase, el formado en Puerto Montt sostuvo que "hasta el momento no se ha hablado nada, yo pertenezco a Antofagasta, estoy a préstamo aquí hasta diciembre de este año".

Más allá de ello, el oriundo de Carelmapu valoró su trabajo en Las Condes, el que hoy lo tiene convertido en el primer central de Beñat por sobre Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic y Cristián Álvarez. "Yo creo que va todo de la mano, el trabajo es lo primordial, no me sirve ser el primero en la defensa si no trabajo para serlo. Puede que más adelante baje mi rendimiento, no es lo que quiero, pero puede que más adelante vea el partido de la banca", dijo.

"La competencia también es lo primordial para que cada uno pueda mantener su nivel alto. Me ha tocado jugar ahora y eso significa que el entrenador te da una responsabilidad importante, pero uno tiene retribuirle a él y obviamente a los compañeros dentro de la cancha para entregarle seguridad", agregó.

Sobre el buen arranque de torneo de la UC, Ampuero comentó que "la ilusión de nosotros estaba en tener un arranque como este, obviamente el tema era ir partido a partido. Pudimos lograrlo. Este domingo (ante Iquique) vamos a salir con todo, pero tratando de dejar atrás estos cuatro partidos que ya pasaron, y que fueron muy buenos para nosotros. Si somos capaces de eso, podremos seguir sumando de tres".