El inconformista goleador de Racing que amenaza a la U: "Estoy muy enojado, no me gustó el partido que hice"

Lautaro Martínez se lució en el triunfo como local de Racing por 4 a 2 ante Cruzeiro. En una noche iluminada, el joven delantero de 20 años fue la gran figura del partido al marcar tres goles y darle tres puntos a su equipo en la primera fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores, el mismo que también comparten con Universidad de Chile y Vasco da Gama.

Sin embargo, aunque tuvo gran actuación y marcó tres goles, el atacante demostró su hambre por ser el mejor y no quedó conforme con el nivel que tuvo en el estadio Juan Domingo Perón: "En lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, perdí dos pelotas fáciles. En el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota, me la robaron. Me voy muy enojado".

Pese a su crítica personal, Lautaro Martínez sí sonrió por la victoria de su equipo en el inicio del torneo continental: "el equipo me gustó, ganó y presionó. Cruzeiro es un rival muy duro, me voy bien porque el equipo ganó".

Ahora, aunque aún queda más de un mes, Racing y su joven atacante se prepararán para enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, el próximo 3 de abril a las 21:30 horas.