LeBron James escribió una nueva página de la historia grande en la NBA

El astro LeBron James volvió a romper la historia de la NBA, porque este martes se anotó otro gran récord tras una enorme actuación por Cleveland Cavaliers.

LeBron anotó 31 puntos y por primera vez en su carrera terminó un mes con promedio de triple-doble para ayudar al triunfo de los Cavaliers por 129-123 sobre los Nets de Brooklyn.

James terminó con 12 rebotes y 11 asistencias para su triple-doble número 12 de la temporada y el 67 de su carrera, para guiar a los Cavs que se mantienen en el tercer lugar de la conferencia Este por detrás de Toronto Raptors y Boston Celtics.

Por esta razón, llegó a ser el primer jugador de la historia de la NBA que alcanzó las 30.000 puntos y 8.000 rebotes y 8.000 asistencias.

El Rey Lebron sigue escribiendo páginas de gloria a su libro lleno de triunfos en el mejor básquetbol del mundo.

. @KingJames makes history, grabs the W & puts up a triple-double all in a night's work!

.@KingJames continues to make history!

The 👑 is now the only player in @NBA history to have at least 30K PTS, 8K REB & 8K AST! pic.twitter.com/iHsqNy4Ea7

— NBA TV (@NBATV) February 28, 2018