Problemas de primer mundo: Lewandowski y Hummels se agarraron a garabatos en práctica del Bayern

Robert Lewandowski y Mats Hummels fueron compañeros durante cuatro temporadas en Borussia Dortmund y llevan dos conviviendo en Bayern Munich, a pesar del tiempo que se conocen, habrían tenido un conflicto en la práctica del equipo en el que milita Arturo Vidal.

Según el diario Bild, en el entrenamiento de este miércoles, ambos jugadores se recriminaron mutuamente por una jugada que terminó en gol en contra de su equipo durante un partido informal.

Después que Hummels perdiera el balón, el polaco se habría abrochado los cordones de sus zapatos, en lugar de defender y ayudar a recuperar el balón, lo que irritó al defensor alemán.

"Lewy, eso no es serio. En un momento así no te puedes atar los cordones, es una mierda", señaló el central, de acuerdo a lo informado por el diario sensacionalista.

Tras esto, el capitán de la selección de Polonia le habría recordado a Hummels, que el gol se generó por una pérdida de balón de él. Luego el zaguero alemán cuestionó la actitud de Lewandowski: "Lo mío fue un error, lo tuyo es un problema de actitud".

Luego del conflicto, los jugadores no se habrían reconciliado. En la fecha 25 de la Bundesliga, Bayern Munich deberá visitar a Friburgo y el ambiente no parece ser el mejor en el conjunto de Vidal.

BILD | Brawl between Robert Lewandowski and Mats Hummels during today's training session. The team of Hummels and Lewy lost after Tolisso score a goal. Hummels said to Lewy: "Are you serious? You're seriously tying your shoes? Holy shit. Shut up" pic.twitter.com/r933AjnONr

— Bayern mania (@Bayern_mania) February 28, 2018