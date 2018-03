Reinaldo Rueda se reunió con entrenadores del fútbol chileno y trabajará con selección local

El entrenador de la selección Reinaldo Rueda, se reunió este miércoles con los técnicos de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos y de Unión Española Martín Palermo en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán donde se interiorizó más del fútbol nacional.

En la junta, el colombiano les hizo saber que comenzará a trabajar con jugadores del medio local y formará una "Selección" de 20 futbolistas donde no estarán considerados representantes de Universidad de Chile y Colo Colo por su participación en la Copa Libertadores.

Tras la cita, Hoyos confesó que "no lo conocía personalmente. Me agradó su humildad, sencillez y los objetivos que tiene, todo para que los clubes colaboren en el mismo sentido. Una de sus prioridades es tratar de no dañar a los clubes, y que se dé lo mejor para los equipos y la selección. Me gustó mucho.

En la junta también estuvo Fernando Díaz y el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes; mientras que el martes se juntó con José María Buljubasich y Beñat San José.

Cabe recordar que Rueda debutará al mando de la Roja el 24 de marzo en Estocolmo, frente a Suecia, y tres días después se medirá a Dinamarca, en Aalborg.