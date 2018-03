Beausejour reveló que rezó por los detenidos desaparecidos antes de la final de Copa América 2015

Este año se cumplirán tres años del primer título en la historia de la Selección chilena. Aquel 4 de julio de de 2015, la Roja ponía fin a una sequía de más de 100 años sin conseguir títulos, se consagró campeón de la Copa América y lo hacía venciendo a Argentina por penales.

Jean Beausejour recordó ese día y una anécdota con Osvaldo "Arica" Hurtado antes del encuentro que marcó la historia del fútbol chileno con un antes y un después.

"Me llama el profe Arica Hurtado de la Católica, lo tuve cuando chico y me dice: 'Mira negro, yo creo que muchas instancias atrás, que Chile estuvo ad portas a nivel de clubes o de Selección de ganar algo en el Estadio Nacional, siento que hay un karma, algo que frena'. Él me dice que podía ser por los detenidos desaparecidos, que mucha gente sufrió, fue torturada en ese recinto y me dice: 'No sería malo que tu pudieras rezar o juntarte con algunos compañeros, nunca está demás'", señaló el zurdo en conversación con radio ADN.

Además, Beausejour contó que "le tomé mucho sentido a lo que me comentó, lo hablé con un par de compañeros y yo sí recé por los detenidos desaparecidos. Lo de la frase después del partido salió en el momento y fue producto de la emoción por el título".

Sobre los dichos del entrenador Reinaldo Rueda, en relación a los problemas de Arturo Vidal y Claudio Bravo, dijo que "hay algo que no se puede negar, porque hay declaraciones públicas. Pero ante los problemas hay una sola cosa que hacer, afrontarlos Y cuando son tipos grandes, como Arturo y Claudio, no tengo duda que solucionarán sus problemas".

Y sobre lo que dijo Rueda de la participación en la Copa Confederaciones, Beausejour expresó que "no sé cuántas veces más tendríamos la oportunidad de una Confederaciones. Si me preguntas que haría hoy, seguramente cometería el mismo error de ir. Pero ante la luz de los hechos lo más razonable es cómo lo analiza él".

"Todos creíamos que con lo que veníamos haciendo si la Selección mantenía un nivel mediano teníamos toda la opción de clasificar", agregó.