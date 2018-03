Beñat San José esperará hasta último momento a los lesionados Llanos y Kuscevic

El entrenador de Universidad Católica Beñat San José, esperará hasta el último momento a los lesionados David Llanos y Benjamín Kuscevic para viajar a Calama donde el domingo a partir de las 18:00 horas enfrentarán a Deportes Iquique.

Fue el propio DT español, quien explicó la situación médica de ambos jugadores y sostuvo que "aún no descartamos nada, vamos a ir viendo como van las cosas. Lo de Llanos fue mala suerte, por un golpe de un compañero, no es nada grave, pero estaremos con mucha precaución. Sobre Kuscevic fue un golpe (en la cabeza) en el entrenamiento, él está en observaciones, pero no es nada grave. La salud es lo primero".

"Estamos esperando el análisis de Llanos, si no está él, Vilches es el más indicado para ocupar este puesto. Estamos contentos con el trabajo que está haciendo y como entró ante Unión La Calera", agregó.

La UC marcha con campaña perfecta en el Campeonato Nacional con cuatro partidos ganados en la misma cantidad de duelos disputados y sobre la presión de defender el liderato, Beñat indicó que "tenemos la responsabilidad de salir a ganar y obtener los tres puntos. Todos los encuentros tienen una dinámica distinta, pero queremos ir partido a partido, y por ende, estar arriba. Tenemos que mantener la punta y más que una presión, es una responsabilidad que tenemos. Lo ratificaremos ante Deportes Iquique".

Finalmente, se refirió al rival y sostuvo que "tenemos que considerar la altitud y el dibujo táctico. El factor altura, el cual no es mucha, hay que tenerlo en cuenta. Tomaremos las precauciones para el rendimiento, con respecto a los otros partidos. Con respecto al rival y los jugadores, haremos un análisis de ellos. Es un equipo que tiene jugadores de calidad, es un buen equipo. Vamos a estar analizando de la mejor manera".