Echeverría preocupado por goleador de Racing: "Tendremos que analizar cómo detenemos a Lautaro Martínez"

Abril se viene bastante complicado a Universidad de Chile debido a que entre Copa Libertadores y Campeonato Nacional jugará siete partidos. Ante ese escenario, la rotación de jugadores para evitar una fatiga de parte de los jugadores, sería una estrategia que el técnico Ángel Guillermo Hoyos no descarta.

Este jueves y en la previa del duelo ante Antofagasta, donde se podrían ver las primeras modificaciones en la oncena azul, el defensa Rodrigo Echeverría entregó su visión.

"El profe decidirá si hay que rotar o no. Estamos todos capacitados para jugar. Contra Antofagasta será un partido complicado, ante la U se vienen todos los equipos a jugar la vida", dijo el hoy titular en la zaga azul.

Uno de los jugadores que podría debutar este fin de semana es el zaguero central brasileño Rafael Vaz. Con respecto al ex Flamengo, Echeverría sostuvo que "es un gran jugador y tiene mucha hambre de lograr cosas importantes en la U. Tiene el apoyo de todos y si le toca jugar no me cabe duda que lo hará de la mejor manera".

Durante la conferencia de prensa, el defensa de Universidad de Chile también se refirió al buen nivel que mostró Racing Club en su debut en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, especialmente por el gran nivel mostrado por el delantero Lautaro Martínez.

"No creo que sea tanta la presión de la U. Queremos darle una alegría a la gente y estamos preparando todos los partidos de muy buena forma. Tendremos que analizar los videos y ver cómo detenemos a Lautaro (Martínez) que está pasando un gran momento", sostuvo Echeverría.