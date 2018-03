Christian Garín sufrió estrepitosa derrota en cuartos del challenger de Punta del Este

Christian Garín (242º ATP) había logrado un gran triunfo en la segunda ronda del Challenger de Punta del Este en Uruguay ante el español Carlos Taberner, mostrando un gran nivel de juego y ratificando su buena semana en Morelos donde llegó a la final.

Sin embargo, este jueves se quedó sin bencina en el tanque, porque cayó en cuartos de final del certamen uruguayo de manera categórica ante el argentino Guido Andreozzi (245º) por 6-0 y 6-4.

Garín no se encontró nunca en el court y mostró grandes señales de cansancio, lo que fue aprovechado por su rival que lo terminó pasando por encima, quien no lo perdonó y de hecho se adelantó hasta 6-0 y 5-1 en la cuenta. Al final, la reacción del nacional no fue suficiente y terminó cayendo.

De todas maneras, es una buena semana para el campeón de Roland Garros junior en 2013, ya que alcanzó su tercera instancia de cuartos de final en este tipo de campeonatos en 2018.

El próximo desafío del chileno será el Challenger de Santiago, que se jugará la próxima semana en el Estadio Manquehue.