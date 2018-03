Houston Rockets sigue su paso arrollador en la NBA con la Barba Harden en llamas

James Harden anotó 17 de sus 25 tantos en un primer cuarto marcado por el dominio de los Rockets de Houston, que el miércoles arrollaron a los Clippers de Los Ángeles 105-92 para sumar su 14ª victoria al hilo.

Los Rockets (48-13) igualaron su mejor serie de triunfos de la temporada y siguen medio juego por delante de Golden State Warriors como el equipo con mejor récord de la liga.

Además de Harden, que volvió a brillar, los titulares Clint Capela y Eric Gordon aportaron 22 puntos cada uno para Houston, que convirtió 13 triples.

La Barba protagonizó una jugada notable, en la que ridiculiza a Wesley Johnson, dejándolo en el piso tras una serie de dribbles.

En tanto, Tobias Harris fue el mejor de los Clippers con 24 tantos, y Montrezl Harrell sumó 22. Lou Williams y Milos Teodosic tuvieron 13 cada uno para Los Ángeles, que sufrió las consecuencias de haber jugado la noche anterior en Denver.

Los Rockets siguen siendo el mejor equipo de la liga desde el inicio de 2018 y libra una dura lucha con los Warriors para tener el primer lugar de la Conferencia Oeste.

