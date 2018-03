Eduard Bello y el choque venezolano ante Soteldo: "Es una motivación extra enfrentarlo, es un privilegio"

El partido del domingo entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta es uno de los más importantes de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2018, y también tiene un particularidad porque habrá un choque venezolano.

El equipo de la Segunda Región saltará a la cancha del Estadio Nacional con el delantero Eduard Bello, goleador del equipo con dos tantos, mientras de la U llevará como titular a su gran figura, Yeferson Soteldo.

"Será un partido duro y complicado, ante uno de los equipos grandes de Chile. Pero no podemos ir con una mentalidad negativa, sino que pensar en imponer nuestro fútbol y en obtener un resultado positivo. Además es una motivación extra enfrentarse a un compatriota (Soteldo). Es un privilegio poder jugar y hablar con él", reconoció Bello a El Mercurio de Antofagasta.

Con respecto al trabajo que han realizado durante la semana, el delantero sostiene que el entrenador puma Gerardo Ameli, les "ha planteado bastantes cosas. El profesor me pidió que realice lo que he venido haciendo y lo que hemos practicado durante todo este tiempo. Me dijo que efectúe mi juego, que me suelte, que encare"

Para este encuentro, Antofagasta tiene complicaciones para armar el once titular puesto que Renato González, Rodrigo Contreras y Paulo Magalhaes están con problemas físicos por lo que los esperarán hasta último minuto.