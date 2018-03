Colo Colo entregará importante ayuda a Robinson Méndez quien será su nuevo embajador

El deportista paralímpico Robinson Méndez se convirtió en el nuevo embajador de Colo Colo, elenco que costeará el año de competencia del chileno quien tiene como gran objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la especialidad de canotaje.

El presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa explicó el objetivo de la ayuda y sostuvo que "el apoyo de Colo Colo será de $8.5 millones al año para que pueda cubrir sus viajes y así él, se dedique a los entrenamientos sin problemas.

El ex número uno del tenis nacional paralímpico se cambió hace un año y medio de especialidad: dejó el tenis por el canotaje y se fue a vivir a Concepción pero ahora, estará más seguido en Santiago puesto que también dará charlas motivaciones a los juveniles y primer equipo del Cacique.

Méndez no ocultó su alegría por la ayuda que le entregará Colo Colo e indicó que "siento que soy un atleta, el tenis me estaba dando lesiones por el impacto y el canotaje me ayuda y siento que puedo dar mucho en el país".