Felipe Flores: "Si le hago un gol a la U capaz que celebre sacando el banderín del córner"

Felipe Flores es un nombre que está identificado completamente con Colo Colo, pero tras su salida del Cacique, el delantero ha debido buscar nuevos horizontes para seguir su carrera profesional en el fútbol.

Ese presente lo tiene hoy en Deportes Antofagasta, club que este domingo jugará (Estadio Nacional, 20:30 horas) contra Universidad de Chile en un duelo que será muy especial para "FF17".

"Crecí en Colo Colo y desde pequeño nos inculcaron que no puedes perder contra la ‘U’. Es algo que mentalmente se te hace automático. Por eso con la adrenalina a full y según se vaya dando el partido, si hago un gol capaz que vaya a celebrar sacando el banderín del córner. Es algo que uno no sabe", dijo a La Cuarta.

Asimismo, señaló que "siempre es especial (jugar contra la U). Si bien ahora me la juego toda por Antofagasta que es mi equipo, igual sé que el domingo lo viviré como si fuera un clásico. Lo voy a disfrutar mucho y es lindo. Ellos son un equipo grande y trataré de hacerlo lo mejor posible".

Además, Flores sabe que no va a ser bien recibido en el Nacional por los hinchas de los azules: "Sinceramente creo que me recibirán muy mal por mi pasado en Colo Colo, pero yo estaré pendiente de hacer un buen partido y ayudar a mi equipo a ganar".

"La verdad estoy feliz (en Antofagasta) y me he adaptado al grupo. Siempre dije que en la tercera o cuarta fecha estaría a la par de mis compañeros y me siento casi en un cien por ciento. Además tenemos un técnico (Gerardo Ameli) que nos implantó la idea de ser un equipo con mentalidad ganadora y eso me agrada. Espero triunfar y quiero algún día volver a Colo Colo, eso me haría muy feliz", agregó.