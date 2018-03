Guede valoró cita con Rueda: "La planificación con Bolívar no me afecta para que me llamen jugadores a la Selección"

Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, se mostró muy conforme de la reunión que sostuvo con el seleccionador nacional Reinaldo Rueda, pensando en la convocatoria próxima de la Roja para los amistosos contra Suecia y Dinamarca.

En conferencia de prensa, Guede indicó que "con el profesor (Rueda) fue muy buena la reunión para saber la programación que tiene para estar en consonancia en los trabajos. La disposición mía es que te convoque jugadores a la Selección, es un buen síntoma y desde que llegamos ayudamos a la Selección con futbolistas y ahora no será la excepción".

"Mientras no interfiera en los trabajos de casa y en la Libertadores, que es algo que tiene muy claro, y si tenemos que darle jugadores para que los conozca y no interfiere con nuestro trabajo no tengo problemas para que vayan", añadió.

En esa línea, el entrenador indicó que "Colo Colo tiene que estar a disposición de la Selección ya que durante un año y medio no nos habían llamado de la Selección para saber de ella. Ahora llegó el profe Rueda y lo hizo, algo que me pareció fantástico".

Además, se abrió a la opción de ceder los nombres al equipo nacional: "La planificación del partido que tengo con Bolívar no me afecta en nada con que me llamen jugadores para la Selección y estamos a disposición de ayudar a Rueda y la Selección".

Otros dichos de Guede

Duelo con Huachipato: "Todos los partidos son importantes ganarlos, salimos a la cancha con la mente en ganarlo, los jugadores ayer trabajaron en Meds y ahora veré como llegan para elegir el mejor 11. Mañana es un partido super difícil, que es un buen equipo, pero eso es partido a partido".

Recuperación: "A las 48 horas después de un partido es donde se nota más cansancio, salen los golpes y en vez de traerlos (a entrenar al Monumental) acá, preferí que fueran a Meds para que recuperarán bien para que lleguen al partido de mañana de la mejor manera física".

La opción de Pinares: "César puede jugar por dentro, por izquierda, un jugador de su calidad puede jugar en cualquier posición y lo pondré donde lo necesitaremos en cada partido. Por ejemplo, Martín Rodríguez no jugaba en esa posición y terminó haciendo ocho goles. Lo importante en esa posición es saber leer el partido para que puedan descansar".

La derrota ante Atlético Nacional: "Yo creo que se hicieron muchas cosas bien, se presionó bien, no dejamos girar a sus delanteros, no los dejamos salir jugando, metimos, lo dejamos todo, que ni hicimos no tuvimos profundidad en el último cuarto de la cancha, no tiramos bien los centros. Para mí las positivas son muchas más y las negativas son las que tenemos que mejorar y lo vamos a hacer".

Lo que deben mejorar: "No estuvimos bien en la elección del último pase, eso debemos mejorar. El primer tiempo tácticamente fue excelente, vi el partido dos veces y lo que hicimos fue muy bueno en el balance de poner las cosas positivas o negativas".