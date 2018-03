Heynckes advierte a Lewandowski ante posible traspaso al Real Madrid

Las cosas no le están saliendo bien a Robert Lewandowski. Si a inicio de semana el goleaodr polaco se vio involucrado en una fuerte pelea con su compañero Mats Hummels, este viernes el técnico del Bayern Munich, Jupp Heynckes, confesó que ve al jugador bastante desconcentrado ante por los rumores que lo posicionan en el Real Madrid la próxima temporada.

En conferencia de prensa, el técnico del volante Arturo Vidal sostuvo que "Lewandowski debe concentrarse en el Bayern. Si queremos llegar lejos en la Champions, hay que funcionar en el sector ofensivo y es mejor no estar discutiendo sobre eso (sobre un traspaso)".

Pero sus palabras no quedaron allí, ya que le mandó un mensaje claro al jugador para que recupere ese nivel: "No sé si son especulaciones o sueños, no tengo ninguna información, pero Robert estaría bien aconsejado si se centra en el Bayern. Además, si estás jugando en el Bayern ya has escalado a la cumbre".

Más allá de los 150 millones de euros que está dispuesto a pagar el equipo español, la gran traba de una posible negociación es que el conjunto alemán no tiene intención de vender a Lewandowski quien tiene contrato firmado hasta el 2021.