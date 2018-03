Universidad de Concepción se desprende de uno de sus históricos

En el último día de actividad del mercado de pases de la Primera B, el defensa Felipe Muñoz fichó por Coquimbo Unido tras desvincularse de la Universidad de Concepción, elenco en el que se transformó en referente histórico. A través de su cuenta en Twitter, el propio futbolista confirmó que llegó a un acuerdo con la dirigencia del Campanil para salir del club y así firmar por el cuadro pirata, al que ya defendió en 2006.

El caso de Muñoz tuvo varios capítulos. El pasado 5 de enero el zaguero de 32 años contó vía Twitter que no continuaba en la U penquista, sin embargo el 9 del mismo mes el club anunció que se llegó a un acuerdo para renovar su contrato por todo el 2018.

De hecho el director técnico Francisco Bozán lo hizo jugar los 90 minutos en tres encuentros del año: por el Campeonato Nacional actuó en el 0-0 ante Curicó Unido y en el 1-1 ante Deportes Temuco, mientras que por la Libertadores lo hizo en la caída 2-0 ante Vasco da Gama.

Me voy de la Udeconce. Llegamos a un acuerdo y me voy agradecido del club, sólo tengo palabras de agradecimiento y también a los hinchas que siempre me dieron todo su cariño y apoyo, muchas gracias por todo.

Y vuelvo feliz a coquimbo a tratar de subir a esta gran institución

— felipe muñoz (@pipemunoz_13) March 2, 2018