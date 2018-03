Andrés Vilches, de triste a contento en Universidad Católica

Con sentimientos encontrados está el delantero de Universidad Católica Andrés Vilches en la previa del encuentro como visita ante Deportes Iquique, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2018. El jugador que llegó en enero pasado a la UC desde Colo Colo se mostró contento por la oportunidad de jugar como centro atacante ante los Dragones Celestes, pero lamentó que aquella oportunidad se haya dado a raíz de la lesión de David Llanos.

"Es lamentablemente la lesión de David, porque él venía jugando. En lo personal estoy triste porque es mi amigo. Si me toca ingresar me pone contento, es una posición que conozco, pero aún la semana no termina y no sabemos la formación", expresó en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo el jugador fue cedido por el Cacique por todo el 2018 a la Franja.

Vilches, quien en los tres primeros encuentros del torneo (Temuco, Curicó y Everton) jugó como puntero por la izquierda, se desplazará al centro del ataque ante la baja de Llanos (contusión en la zona de los isquiotibiales en la pierna derecha). Consultado por aquellas funciones que ha tenido que cumplir a petición del DT Beñat San José, el 9 de la UC dijo que "me acomoda jugar en cualquier posición en el ataque en la que pueda llegar al área y hacer daño. Me tengo que adaptar en distintas posiciones y a lo que me diga el técnico".

Sus compañeros en la línea ofensiva ante Iquique serán Diego Buonanotte por derecha y David Henríquez por izquierda. Sobre este último, el ex Deportes Valdivia comentó que "David es un aporte, es un jugador con muchas características, es explosivo y nos da variantes en delantera, siempre se necesita ese tipo de jugadores. Él cumple con los minutos y nos ayuda a cumplir a la regla, es un aporte muy grato para nosotros en el ataque y demuestra que los que vienen de la cantera siempre tienen ganas".

En otra arista, Vilches se refirió a la lesión que sufrió ayer jueves Benjamín Kuscevic. "Estábamos haciendo un trabajo diferenciado, entre los defensas y el ataque. No vi la jugada exacta, pero lamentable por Kuscevic, él venida jugando y ha hecho las cosas bien, es un aporte para el equipo. Esperamos que se recupere pronto, para que esté de vuelta con nosotros", dijo el ariete de 26 años sobre el zaguero que estará por un mes de baja.