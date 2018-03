"Alexis quiere hacer todo y no tiene conexión con el resto": la dura crítica de histórico inglés al chileno

Alexis Sánchez sigue recibiendo críticas por su juego en el Manchester United. Ahora fue el momento del ex futbolista Paul Ince, ganador de varios títulos con los Red Devils, quien analizó el momento de su equipo.

Ince, ex compañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán y quien brillará en el United entre 1989 y 1995, se lanzó contra Sánchez, Jose Mourinho, Paul Pogba y Romelu Lukaku porque no se entienden en la cancha.

"Me atrevería a decir que poner a Pogba, a Lukaku y a Alexis al mismo tiempo no está dando resultados. Parece que Sánchez quiere hacer todo a la vez, no hay conexión con los otros jugadores. Cuando ves a Tottenham, hay hombres que trabajan muy bien juntos, como Kane, Eriksen, Dembele y Son, porque se buscan y trabajan en conjunto", dijo en una columna en el sitio Paddy Power.

"El ataque del United parece inconexo. No saben cómo jugar entre ellos", añadió el mundialista de Francia 1998.

También se lanzó particularmente contra Pogba: "Si estuviera en el Tottenham o en Manchester City, jugaría mucho mejor. Se ha convertido en el chivo expiatorio del resto del equipo, pero le toca actuar fuera de posición".

"Pogba prioriza a él mismo por sobre sus compañeros de equipo. Como futbolista, entiendo que él quiera jugar en su posición, pero debe pensar en el resto de los jugadores en lugar de enfocarse en sí mismo", sentenció.