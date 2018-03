Jarry sigue escalando hasta la cima: es finalista del ATP 250 de Sao Paulo

Nicolás Jarry (73º de la ATP) hizo historia personal este sábado al alcanzar su primera final en el ATP World Tour, tras vencer al argentino Horacio Zeballos (69º) en semifinales del Brasil Open en Sao Paulo por 6-7 (5), 6-4 y 6-4.

El nieto de Jaime Fillol rompió una sequía de nueve años de Chile sin alcanzar una definición en un torneo de la ATP desde que Fernando González lo hizo en Viña del Mar 2009.

En el primer set no se sacaron ninguna ventaja, ni siquiera hubo puntos de quiebre ni llegaron a las ventajas en ningún game, llevando todo al tiebreak, donde Zeballos fue más efectivo y se llevó el set por 7-6 (5).

Era el mismo trámite en el segundo, hasta que en el noveno game, Jarry presionó a Zeballos y le quebró el servicio en cero. Luego liquidó la manga con su potente saque para llevárselo por 6-4.

En el último parcial, el chileno pegó primero al romper en el tercer juego para adelantarse en la cuenta y no miró atrás hasta cerrar la cuenta por 6-4 con un servicio intratable, que no sufrió rompimientos y con el que apuntó 20 aces contra nueve de su rival.

Impresionante lo de Jarry, que con su juego potente mostró que está para las grandes ligas del tenis mundial. De hecho, no sólo jugará su primera final, subirá al menos al puesto 61 del ranking y de quedarse con la corona en la ciudad paulista va a quedar 53º.

Ahora, en la final el desafío será mayor porque se enfrentará al italiano Fabio Fognini (20º), quien derrotó al uruguayo Pablo Cuevas (31º) por 6-4 y 6-2. Eso será desde las 12:30 horas de este domingo donde Jarry intentará escribir una historia enorme.

