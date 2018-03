Jarry y su notable semana en Sao Paulo: "Siempre está la primera vez"

Nicolás Jarry (73° ranking de la ATP) se mostró muy feliz por su primera aparición en una final de un torneo ATP tras lograrlo en el Brasil Open de Sao Paulo, luego de vencer al argentino Horacio Zeballos (69º).

Tras el partido, Jarry fue muy centrado en sus declaraciones y sentenció que "ahora sólo tengo que disfrutar, prepararme bien para la final y seguir haciendo lo que estoy haciendo".

"Siempre está la primera vez. Tuve la primera vez en una final de un Futuro, de un Challenger y ahora estoy feliz de tener la oportunidad, de tener la experiencia. Voy a tratar de aprovechar la oportunidad y una de ésas se me da, pero si no, me quedo con el gran torneo que he realizado", explicó.

Del encuentro con Zeballos, Jarry expresó que "con él tenemos los mismos problemas, (mañana) vamos a buscar lo mismo a tratar de meter varias devoluciones y complicar el saque del rival. Al final cambié mi posición de parada, me puse más atrás para darme más tiempo y eso me ayudó a quedarme con el partido".

Y de la final ante el italiano Fabio Fognini (20º) dijo que "uno siempre cree y trata de ganar los torneos. Venía jugando a un gran nivel, estas condiciones son un poco más rápidas y me favorecen un poco más para mi saque. Las posibilidad siempre están, siempre hay que luchar y eso es lo que he realizado".