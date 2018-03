La figura Rivero no se conforma: "Tengo que ponerme bien físicamente porque me falta bastante"

El delantero uruguayo de Colo Colo Octavio Rivero marcó sus primeros goles después de superar una rotura de menisco interno de la rodilla izquierda, lesión que lo tuvo de baja durante la última fase de la pretemporada 2018 del Cacique. El charrúa anotó los dos tantos albos en la victoria 2-1 sobre Huachipato por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Por lo dicho, el ex Vancouver Whitecaps dijo estar "contento por los dos goles después de todo lo que me ha tocado vivir. Ahora tengo que ponerme bien físicamente, tenemos algo más de una semana para preparar el próximo partido (ante Bolívar en La Paz por la Libertadores), tenemos días para poder trabajar y en lo personal tengo que ponerme bien físicamente porque me falta bastante".

Más allá de su situación personal, en la transmisión del CDF Rivero destacó la capacidad que tuvo el equipo de Pablo Guede para reponerse de la dolorosa derrota 1-0 ante Atlético Nacional a mitad de semana en el debut albo en la Libertadores 2018. "Hicimos un gran esfuerzo, quedamos con una decepción muy grande, pero hoy (sábado) demostramos ganas de ganar, ganas de correr, hay que seguir por este camino, por ahí los resultados no se venían dando, pero hoy se demostró que lo venimos haciendo bien".

Por lo mismo, el atacante de 26 años estableció que "esta victoria nos sirve mucho, los últimos resultados no habían sido buenos, sobre todo el de la Copa, donde jugamos bien y no merecimos perder, pero hoy (sábado) demostramos que tenemos carácter y personalidad, fuimos justos ganadores y este es el camino que tenemos que seguir".

Sobre una presunta renovación de su contrato con Colo Colo, el uruguayo declaró que "no sé nada todavía, no me han dicho nada, eso lo maneja mi representante. Me queda bastante aún (fines de 2019) y mi deseo es poder seguir haciendo las cosas bien", aunque agregó que de concretarse una extensión de su vínculo "sería una linda noticia. Espero que pueda ser de esa manera, estoy muy contento y muy cómodo en este club".