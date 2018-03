Felipe Aguilar vuelve a volar alto en el European Tour

Felipe Aguilar vuelve a los primeros planos después de casi dos años en el European Tour. El golfista nacional remató cuarto en el Tshwane Open disputado en Pretoria, Sudáfrica, gracias a un score acumulado de 270 golpes (-14).

El valdiviano firmó rondas de 65, 67, 71 y 67 palos, y sólo fue superado por el local George Coetzee (-18), el inglés Sam Horsfield (-16) y el finlandés Mikko Korhonen (-15). El nacional quedó empatado con el francés Sébastien Gros y otro anfitrión, Daniel van Tonder.

Debido a su actuación en tierras sudafricanas, el profesional criollo se embolsó 43.284 euros, su primer premio en dinero de la temporada en el circuito del Viejo Continente. En los tres torneos que llevaba disputados en el año, su mejor ubicación había sido un 70º puesto en Omán.

De hecho, para encontrar una performance más destacada del sureño en el máximo nivel europeo que la ofrecida en África hay que remontarse a mayo del 2016, cuando fue segundo en China.

Georgie's done it! 🇿🇦

Home-favourite @gcoetzeegolf claims his fourth European Tour title and wins the 2018 Tshwane Open!#TshwaneOpen2018 pic.twitter.com/VopzXjXlzW

— The European Tour (@EuropeanTour) March 4, 2018