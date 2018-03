El City bajó al Chelsea y ya se prueba la corona de la Premier League

El Manchester City de Claudio Bravo no para de ganar y este domingo logró un triunfo clave ante el Chelsea en el Etihad Stadium (1-0) que lo acerca al título de la Premier League inglesa.

Ahora, el elenco de Pep Guardiola domina con dieciocho puntos de ventaja sobre el Liverpool, segundo en la tabla de posiciones, esperando por el partido del Manchester United de Alexis Sánchez, que el lunes visita al Crystal Palace.

Una combinación entre Sergio 'Kun' Agüero, David Silva y el portugués Bernardo Silva, que fue el que llevó la pelota a la red, dio la 25ª victoria en la campaña al City, que ve cada vez más cerca su tercera corona en la Premier desde 2012.

El ex Mónaco decidió con una joya que derrotó la resistencia del meta Thibaut Courtois y puso justicia a la superioridad del cuadro de Bravo, que nuevamente fue suplente de Ederson.

Por el contrario, Chelsea, que dentro de diez días visitará al Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Champions, sumó su cuarta derrota en los cinco últimos encuentros de la Premier y está fuera de entrar al máximo torneo continental en la próxima campaña.

