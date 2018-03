Del Potro conquista México y se queda con el título del ATP 500 de Acapulco

El argentino Juan Martín del Potro derrotó 6-4, 6-4 al sudafricano Kevin Anderson el sábado por la noche para convertirse en campeón del Abierto Mexicano de Tenis, categoría ATP 500.

Del Potro, noveno de la clasificación en la ATP, consiguió el 21º título de su carrera, primero desde que se coronó en Estocolmo en octubre del año pasado. Va a escalar hasta el puesto 8º del ranking superando al propio Anderson, quien evidenció problemas en una pierna durante el segundo set.

Antes de coronarse en México, el mejor resultado esta temporada de la Torre de Tandil fue en el torneo de Auckland, donde cayó en la final ante el español Roberto Bautista Agut.

De esta manera, el jugador argentino venció a Anderson por séptima ocasión en igual número de enfrentamientos.

El sudafricano, octavo del mundo y quinto preclasificado en Acapulco, buscaba el quinto título de su carrera y el segundo de este año. Sin embargo, no pudo hacer nada ante la potencia del trasandino.

Victory for @delpotrojuan!

The Argentinian is champion in Acapulco 6-4 6-4 over Anderson.#AMT2018 pic.twitter.com/RcsoKL363P

— Tennis TV (@TennisTV) March 4, 2018