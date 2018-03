La emoción de Jarry tras perder la final de Sao Paulo: "Fue una semana muy dura"

No pudo contener la emoción. Nicolás Jarry (73º) no aguantó las lágrimas en la premiación del ATP 250 de Sao Paulo, tras haber perdido la final ante el italiano Fabio Fognini, 20 del mundo, en tres sets.

El chileno se vio muy triste por el resultado y cuando hablaba delante del público terminó llorando, ante la gran ovación de los presentes en el Gimnasio de Ibirapuera en la ciudad paulista.

"Primero felicitar a Fabio (Fognini), es un gran jugador, otro título para él", dijo en primer término.

Luego agradeció a su equipo y su entrenador Martín Rodríguez, tras lo cual señaló "fue una semana muy dura" y se emocionó, tras lo cual paró unos momentos y la gente lo aplaudió. Prosiguió diciendo muy emocionado "esto significa mucho para mi, muchas gracias a todos los chilenos que me apoyaron".

It's been a pretty good week for @NicoJarry. Only way is up!#BrasilOpen2018 pic.twitter.com/CgemfkFGm9

— Tennis TV (@TennisTV) March 4, 2018