Houston da muestra de poder ante Boston y suma 15 triunfos seguidos en la NBA

El base Eric Gordon fue fundamental entrando desde la banca y anotó 29 puntos mientras James Harden consiguió 26 unidades y 10 asistencias para que los Rockets de Houston remontaran en los últimos segundos y derrotaran 123-120 a los Celtics de Boston, alcanzando su victoria 15 en línea, la más larga de la campaña.

Houston iba abajo por 6 tantos antes de desatar una ofensiva en la que superaron 10-2 a sus rivales, y Trevor Ariza encestó los últimos cinco puntos para que los Rockets se pusieran en ventaja de 117-115 a 1:16 del final. El alero acertó un triple antes de robar el balón a Kyrie Irving y conseguir la canasta que coronó la acometida.

El dominicano Al Horford falló sus lanzamientos en el par de posesiones siguientes de Boston antes de que Chris Paul hiciera buenos dos tiros libres a 15 segundos de la conclusión del encuentro para aumentar la diferencia a cuatro unidades.

Luego Irving anotó de bandeja segundos después, pero Harden acertó uno de dos tiros libres a 7,4 segundos del final para el 120-117.

Irving y Paul atinaron dos tiros libres cada uno y el ex Cleveland anotó uno después y falló el segundo a propósito cuando restaban 2,8 segundos de juego.

Después Gordon consiguió otro de dos intentos para el 123-120 a 2,3 segundos del final y Marcus Smart hizo un intento de triple pero el balón rebotó en el aro, sonó la chicharra y Houston se alzó con la victoria.

Así, los Rockets siguen en racha y tienen la mejor marca de la conferencia Oeste y de toda la liga, superando por medio juego a Golden State Warriors. Mientras que los Celtics siguen segundos en el Este, a un juego y medio de Toronto Raptors.

