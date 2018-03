Entrenador de Jarry confirma wild card para Miami y avisa: “Ya no es una promesa, es una realidad”

Por Carlos Silva Rojas, desde Sao Paulo (Brasil)

Era un secreto a voces y Martín Rodríguez se lo confirmó a El Gráfico Chile terminada la participación en el ATP 250 de Sao Paulo. El entrenador de Nicolás Jarry ratificó que su pupilo recibió un wild card para jugar el Masters 1.000 de Miami, el cual se disputará entre el 21 de marzo y el 1 de abril.

A su vez, el coach del Príncipe avisó que no irá a la qualy de Indian Wells, que arranca este jueves, y celebró el nuevo estatus de su dirigido tras haber alcanzado la final en el torneo paulista y subir al puesto 61 del mundo.

“Nico ya no es una promesa, es una realidad. Estamos sorprendidos, pero también contentos por su nivel. Está jugando a la par con grandes tenistas. Ya dio el salto y esperamos que se mantenga así durante mucho tiempo”, destacó el argentino en conversación con El Gráfico Chile en Sao Paulo.

Además, el adiestrador resaltó el esfuerzo del tenista nacional más destacado de la actualidad. que tampoco asistirá al challenger de Irving en Estados Unidos, el que se jugaba tras Indian Wells y antes de Miami.

“Es un trabajador. No pensábamos que iba a dar el salto tan rápido este año, pero sí sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo hizo. Ahora los jugadores de gran nivel lo están sufriendo, porque sus golpes están entrando y la pelota está corriendo. No hizo un cambio mental tan grande, sino trabajar y trabajar, como lo hace siempre. Ahora no se achica ante los rivales, porque sabe que puede ganarles”, explicó.

Por último, cerró diciendo que "estoy muy orgulloso, como entrenador, como tío y como persona cercana a él. Esperemos que siga creciendo, porque no tiene techo”.