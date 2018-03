"Estoy meado por un elefante": El insólito caso del paraguayo Néstor Ortigoza

Estaba todo listo para iniciarse el partido entre Rosario Central y Godoy Cruz por la fecha 18 de la Superliga de Argentina 2018. Los once jugadores de cada lado estaban sobre el campo esperando el pitazo inicial cuando el experimentado volante Néstor Ortigoza, quien llegó a comienzos de año al equipo canalla, pidió el cambio. Sí, pidió el cambio antes de empezar el encuentro.

El ex San Lorenzo fue el refuerzo estrella del elenco donde milita el chileno Alfonso Parot en enero pasado, sin embargo su estadía en Rosario ha sido una pesadilla. Los problemas físicos le han impedido tener continuidad, de hecho desde que arribó a Central apenas suma 17 minutos jugados a nivel oficial (ingresó en la parte final de la goleada 5-0 sobre Olimpo el 18 de febrero).

⚠️ Hubo una modificación del equipo inicial a último momento. En lugar de Néstor Ortigoza, ingresó Federico Carrizo. — Rosario Central (@CARCoficial) March 3, 2018

Pero ayer sábado ante el Tomba estaba listo para jugar. Con la 10 en la espalda, el futbolista de 33 años se aprontaba para vivir su primer partido como titular con la camiseta de la Academia rosarina, sin embargo cuando el equipo ingresó a la cancha del Gigante de Arroyito acusó un dolor físico y le tuvo que pedir al DT Leonardo Fernández que lo sacara del campo. Federico Carrizo tuvo que entrar en su lugar.

Abandonó resignado, se fue al banco y se descargó con golpes sobre los asientos y con puteadas al viento. "Es una mala racha que estoy pasando. Estoy meado por un elefante", expresó sobre lo vivido en Radio Mitre el futbolista que disputó el Mundial Sudáfrica 2010 con Paraguay, agregando que "yo no vine a pasear a Central. No estoy gordo, estoy bien".

Ante dicho panorama, el críticas del medio en general le han dado fuerte al guaraní y el propio protagonista de esta historia lo sabe. "Me hago cargo de lo que pasó. Estuve entrenando bien en la semana y me resentí de nuevo. Ya sé que no voy a zafar de la crítica", dijo, agregando que "no voy a pedir disculpas porque estoy entrenando bien, son cosas que pasan. Yo acá no vengo a pasear".