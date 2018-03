Besiktas de Gary Medel despega en Turquía y queda a tres puntos de los líderes

Besiktas de Gary Medel debía ganar este lunes para seguir en la pelea por el título de la Superliga de Turquía y lo hizo a lo grande, porque derrotó a Trabzonspor, uno de sus tradicionales rivales por 2-0 y escaló a la lucha por el campeonato.

El elenco de Medel -que jugó todo el encuentro- venció 2-0 a su rival, en duelo válido por la jornada 24 de la Superliga de Turquía. El holandés Ryan Babel (71' y 78') anotó ambos goles que le dieron un triunfo clave a los de Senol Gunes.

Tras la victoria de hoy, el cuadro del Pitbull se ubica tercero en la liga turca con 47 puntos, tres menos que Galatasaray e Istanbul Basaksehir que suman 50 unidades.

En la próxima jornada de la Superliga de Turquía, Besiktas deberá recibir el próximo sábado a Gençlerbirliği, sumar de a tres es vital para no alejarse de las primeras posiciones, debido a que solo quedan 9 fechas por disputar.

En tanto, el 14 de marzo deberá jugar contra Bayern Munich de Arturo Vidal por los octavos de final de la UEFA Champions League, en una llave que casi cerrada, ya que los bávaros ganaron la ida por 5-0 en Alemania.

Thanks to Babel’s brace, #Beşiktaş returning from Trabzon with three golden points! https://t.co/bDnyeDuisS pic.twitter.com/znE9XKw3ci

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) March 5, 2018