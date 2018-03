Carlos Espinosa tras su salida de la UC: "No pensaba que tanta gente me iba a escribir para brindarme apoyo"

"Ahí está y va a quedar siempre ahí". Carlos Espinosa mira y apunta con orgullo un mural en honor al plantel de Universidad Católica que logró el inédito bicampeonato del 2016, el cual se exhibe en uno de los pasillos del complejo Raimundo Tupper Lyon de San Carlos de Apoquindo. Se ve en la imagen y su rostro da cuenta de su emoción. Eso es parte de lo que se aprecia en un video publicado en el canal oficial de Cruzados, en el que el talentoso volante habló por primera vez de su adiós de la UC.

Después de una singular carrera, que lo vio saltar del fútbol universitario a Cobreloa, transitar por equipos de Primera B en nuestro país y probar suerte en ligas exóticas de Europa como Suecia y Bulgaria, Espinosa encontró a avanzada edad (para un futbolista promedio) su plenitud en un grande. Por eso remarca tanto su orgullo por haber pertenecido a Católica, club con el que tenía contrato vigente hasta fines del 2018, pero del que tuvo que partir al no estar entre los predilectos del DT Beñat San José.

Ya lejos de San Carlos de Apoquindo, el zurdo atendió el llamado de El Gráfico Chile para hablar de su nueva etapa en Curicó Unido, club que ya lo había tenido entre los suyos en el 2006 en tiempos de Primera B, pero por sobre todo para repasar sus dos años y medio en Universidad Católica.

Tenías varias ofertas de clubes chilenos, ¿por qué elegiste Curicó para continuar tu carrera?

Lo elegí solamente por el interés que mostraron. Fue el club más serio al minuto de hacer una propuesta y frente a esa propuesta me di cuenta de la magnitud de las ganas que tenían en Curicó para que yo fichara. Eso fue factor fundamental en la decisión. Hubo varias otras ofertas, pero elegí Curicó.

¿Influyó en tu decisión el haber tenido un buen paso por Curicó Unido en el 2006?

Yo estuve en el 2006 y fue una muy buena campaña, y obviamente que al tomar una decisión como la que me tocó tomar recientemente, uno va poniendo todo sobre la mesa y en esa primera etapa viví momentos muy buenos. Entonces, uno busca repetir esas buenas sensaciones, o sea, también influye. Venir otra vez a Curicó es tener la oportunidad de volver a vivir esos buenos momentos que tuve en esa buena campaña.

¿Qué metas a nivel personal te colocas para esta nueva etapa en Curicó?

Mi objetivo personal es tratar de estar en la máxima cantidad de partidos y también poder aportar con el juego al equipo. Lo principal es que al equipo le vaya bien y en ese sentido, lo que me trazo como meta es aportar al colectivo. Si el equipo anda, yo feliz. Ésa es mi intención y creo que con los jugadores que hay, se puede hacer una muy buena campaña y se puede aspirar a estar mucho más arriba de lo que ahora estamos.

Espinosa redebutó por Curicó Unido en el épico 4-4 de los torteros ante Unión Española por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018 / Foto: Agencia UNO

Y justamente a nivel colectivo, ¿que objetivos tiene el equipo?

Creo que como la mayoría de los equipos, el objetivo principal es poder estar lo más arriba posible. En este momento estamos en una mala posición, pero por lo que he visto durante los trabajos de la semana y lo que hicimos en el empate ante Unión Española, me parece que estamos para estar más arriba y con eso aspirar a una copa internacional. Ése es el objetivo de cada uno de los equipos que están jugando este campeonato.

¿Cómo ha sido el cambio de pasar de un grande como la UC a un equipo más modesto como Curicó?

Yo sabía con lo que me iba a encontrar y también sé lo que puede dar mi nuevo equipo. Más allá de que estaba en un grande, en el que me tocó pelear y ganar campeonatos, creo que con Curicó también se puede pelear por objetivos importantes y ésa es la gran meta, en este caso, poder entrar en una copa internacional. Uno está consciente de la realidad, pero más allá de que el club pueda ser más modesto en lo que tiene que ver con el presupuesto, con la calidad de jugadores que hay, nos permitimos tener la ilusión.

¿Se extraña Universidad Católica?

Se echa de menos por todo lo vivido, fueron dos años y medio de muy buenos momentos, de mucha felicidad. Me tocó ser campeón dos veces y ganar la Supercopa. Obviamente que de todo lo que me tocó vivir, en la UC están los momentos más felices de mi carrera. Se extraña y se guarda con mucho cariño y orgullo, pero son períodos que uno va cerrando. Cuando me despedí de todos mis compañeros, fue el momento más difícil. Ahora, al ya estar entrenando y pensando en un partido que se viene, estar con Curicó me tiene más preocupado que la salida de Católica. Cuando me despedí, se cerró un ciclo, una etapa muy linda, que obviamente no voy a olvidar, pero ya estando en Curicó, lo principal es mi deber con este equipo.

¿Con qué palabras resumirías tu paso por la UC?

Felicidad, orgullo, siempre contento, lo más lindo que puede vivir un futbolista.

Grito de un gol clave. Espinosa marcó el tanto del 1-0 de la UC sobre Palestino el 19 de marzo de 2016 / Foto: Photosport

¿Sientes que cerraste de buena forma tu ciclo en Católica en cuanto a tu relación con tus compañeros y con los hinchas?

Se cerró bien, mis compañeros me hicieron sentir muy querido en el minuto que me fui a despedir, en las redes sociales mucha gente me escribió. No pensaba que tanta gente me iba a escribir para brindarme apoyo en esta nueva etapa y también por lo que viví en Católica. Estoy muy feliz de haber hecho lazos con mis compañeros, de la gente que conocí en el club, por las amistades que pude generar, eso me deja contento, muy tranquilo y feliz de haber sido parte del club.

¿Con qué momentos en específico te quedas de tu paso por la UC?

Me quedo con los dos campeonatos y con un par de goles. En el primer campeonato que logramos, me quedo con ese partido ante Palestino. No hago nunca goles de cabeza y ahí pude hacer el único gol de ese partido con un cabezazo, ganamos 1-0 y eso nos permitió seguir peleando arriba, lo recuerdo con mucho cariño. Después está el partido clave que tuvimos en el segundo campeonato que ganamos, la remontada contra Unión en Santa Laura, ganamos 4-3, fue un episodio muy lindo de mi estadía en Católica.

A tus 35 años, ¿cómo proyectas lo que se te viene en el fútbol?

Firmé por dos años en Curicó. No he pensado mucho en eso, estoy viviendo este momento con muchas ganas y creo que a medida que va pasando el tiempo, viviendo el día a día iré tomando decisiones para lo que se venga para mi futuro como futbolista.