Garín y la explosión de Jarry: "Es el comienzo de una buena carrera"

El chileno Christian Garín (232°) está en el país para disputar el Challenger de Santiago I en el Club Manquehue, donde intentará continuar con su buen arranque de temporada 2018.

El campeón de Roland Garros junior 2013 llegó a una final, una semifinal y un cuartos de final en estos dos meses jugando en challengers, y buscará repetir eso en nuestra capital. Debutará este martes ante el francés Mathias Bourgue (241°).

Y es inevitable la comparación de Garín con el gran momento de Nicolás Jarry, que dio el salto a los ATP y viene de llegar a su primera final en el gran circuito tras perder en Sao Paulo, lo que le significó ascender hasta el puesto 61º del ranking.

"Me alegra mucho por él y su familia. Ojalá siga de la misma manera, me gustó mucho leer que está bien, es el comienzo de una buena carrera", dijo Garín en conversación con radio Cooperativa.

Sobre su presente, el nacional expresó que "estoy feliz de estar jugando aquí en casa. Es distinto porque el ambiente me motiva mucho más, pero también estoy mucho más tranquilo, estoy jugando muy bien, estoy más claro con las cosas y espero seguir igual, con el mismo envión que traigo de los torneos pasados".

"Tengo un equipo de trabajo que confía plenamente en mí, también siento que he ordenado mucho mi juego y eso me ayuda a estar bien fuera de la cancha y también dentro. Me siento mucho más cómodo, he mejorado muchísimas cosas y estoy más tranquilo conmigo mismo y con los objetivos claros", indicó.