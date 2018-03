Terrible: Kanté no jugó el City-Chelsea porque se desmayó sin razón el pasado viernes

El volante francés N'golo Kanté asustó a todos en el Chelsea, ya que este lunes se supo de un desmayo que sufrió hace tres días, en el entrenamiento previo al partido contra Manchester City por la Premier League.

El mejor jugador de la última Premier fue enviado a realizarse exámenes que descartaran algún problema cardíaco. Una de las causas de este problema podría ser la ola de frío que azota a Europa.

Sin embargo, los resultados no arrojaron ninguna anomalía cardíaca y fue autorizado para disputar el choque ante los ciudadanos, pero el volante no se sintió bien el domingo y el entrenador Antonio Conte decidió no convocarlo para no correr riesgos.

El galo generó gran preocupación en los Blues, más aún cuando se supo de la muerte del italiano Davide Astori de Fiorentina, que conmocionó a todo el medio futbolístico mundial antes del cotejo entre el City y los de Londres.

Si no sufre una recaída o alguna lesión, Kanté estará disponible para el próximo partido del Chelsea en la Premier League, que será el próximo fin de semana ante Crystal Palace, tras lo cual enfrentarán a Barcelona por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Informa Sky Sports que la verdadera razón por la que N'Golo Kanté se quedó fuera de la convocatoria contra el #ManCity fue un desmayo sufrido en el entrenamiento del pasado viernes https://t.co/23BTtadFRp — Esteban Gómez (@mirondo9) March 5, 2018

N’Golo Kanté, quien se desmayó en el entreno del viernes y fue baja ante el City el domingo, no tiene problemas de salud luego de que le hicieran pruebas médicas. pic.twitter.com/r14ouo6GyU — #BenditaPremier (@EPL_es) March 5, 2018