Crack en todos lados: Kobe Bryant sumó un Oscar a su larga lista de premios

Kobe Bryant, ex astro de Los Angeles Lakers, ganó un Oscar el domingo en la categoría de cortometraje animado por la cinta "Dear Basketball", basado en un poema que escribió en 2016 al poner fin a sus 20 años de carrera en la cancha.

La estatuilla se sumará a una colección de premios ya extensa que incluye cinco campeonatos de la NBA con los Lakers, dos medallas olímpicas de oro, premios al jugador más valioso de la final de la NBA, un premio al jugador más valioso de la liga y cuatro al mejor participante del Juego de las Estrellas.

"Me siento mejor que al ganar campeonatos. Esto es una locura, una locura", dijo después de sumar un nuevo premio a su carrera.

Como productor ejecutivo de la cinta de seis minutos, Bryant recibió el domingo por la noche su Oscar de manos de la estrella de La Guerra de las Galaxias, Mark Hamill, y compartió el premio con el animador de Disney, Glen Keane.

Luego de confirmado el galardón, las felicitaciones de estrellas como Magic Johnson, Bill Russell y Shaquille O’Neal, le llovieron en su cuenta de Twitter.

Congratulations to @kobebryant on his Oscar for #DearBasketball way to go Kid! Very proud, Never #ShutUpAndDribble @Oscars_2018live @NBA #OscarSunday

— TheBillRussell (@RealBillRussell) March 5, 2018