Massú le pone fichas a Jarry: "Tiene un potencial fuera de lo común"

Nicolás Jarry (61º de la ATP) nunca olvidará lo que vivió en la semana que pasó. El tenista nacional llegó a la final del ATP 250 de Sao Paulo y cayó derrotado ante Fabio Fognini (19º de la ATP) por 6-1, 1-6 y 4-6, pese a no ganar el título, el tenista nacional registró un importante ascenso y está en el mejor ranking de su carrera.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, habló sobre el momento que vive Jarry y aseguró que viene con confianza de cara a la serie ante Argentina, que se disputará en abril próximo en San Juan.

"Cuando uno tiene 22 años y afronta su primera final y vienes de hacer una semifinal en un torneo como Río, cualquier jugador viene con mucha confianza", señaló el vampiro.

Massú aseguró que no le sorprende el momento del nieto de Jaime Fillol y que esto lo advirtió hace un mes, en la serie disputada ante Ecuador: "Cuando me preguntaron en Copa Davis hace un mes atrás, les dije que no se extrañen si en cualquier momento Jarry empezaba a ganar en algún torneo importante o se manda un torneo fuera de serie porque el 'Nico' tiene un potencial fuera de lo común".

"Mide dos metros, saca increíble, tiene buenos tiros, es coordinado para su altura, se mueve bien, es bastante maduro para su edad, entonces obviamente con un jugador así, diferente, es cosa de afinar ciertos detalles. Esto recién comienza, es una final que la pudo haber ganado, pero es la primera de muchas que va a jugar", complementó.

Adelanto de Copa Davis

En tanto, de la eliminatoria por la final de la Zona Americana I con Argentina en San Juan, Massú es cauto pese al buen momento del 61 del mundo, ya que sabe del poderío del elenco que ganó la Ensaladera de Plata en 2016.

"Lo que pasa es que la Copa Davis se juega en equipo, hay que ganar tres puntos, no es que se juegue un partido con una persona y se termina. Es una serie que dura dos días, en la que se juega un doble, entonces es relativo", agregó.

En esa línea, el ex nueve del mundo expresó que "Jarry viene jugando muy bien, (Christian) Garín también ha subido mucho su nivel, nuestros doblistas también vienen bien, pero del lado de ellos también vienen jugando muy bien. Diego Schwartzman ganó Río de Janeiro, sus doblistas también ganaron un ATP, el segundo singlista también juega bien".

"Es relativo decir quien llega mejor o no. Después está la parte de la localía, del público, de manejar la presión de la Copa Davis que no es lo mismo que jugar en el circuito", finalizó.