¿WWE busca petrodólares? Arabia Saudita será la casa de The Greatest Royal Rumble

La Autoridad General del Deporte de Arabia Saudita, en asociación con WWE, presentará The Greatest Royal Rumble, en la Ciudad Deportiva King Abdullah en Jeddah, Arabia Saudita, el viernes 27 de abril.

Por primera vez, el Royal Rumble Match contará con 50 superestrellas de la WWE. Como parte de este evento histórico, los fanáticos verán a superestrellas como John Cena, Triple H, Roman Reigns, AJ Styles, Braun Strowman, The New Day, Randy Orton, Bray Wyatt y Shinsuke Nakamura, entre otros.

La información de boletos y transmisiones estará disponible en las próximas semanas.

Este evento es parte de una asociación estratégica multiplataforma de 10 años en apoyo de Vision 2030, el programa de reforma social y económica de Arabia Saudita.

"The Greatest Royal Rumble será un espectáculo de proporciones históricas", dijo Vince McMahon, presidente y CEO de WWE, quien agregó que "nuestra asociación con la Autoridad General del Deporte de Arabia Saudita refleja un compromiso a largo plazo para presentar el entretenimiento de clase mundial de WWE a una audiencia mundial en una escala mayor que nunca".

