Abreu no está cómodo en Audax: "La forma de jugar no es para mis características"

A pesar de ser uno de los refuerzos más sonados en el mercado de fichajes del Campeonato Nacional 2018, el delantero de Audax Italiano, Sebastián Abreu, no ha cumplido con las expectativas que se generaron en La Florida. Jugadas cinco fechas del campeonato, el uruguayo sólo ha disputado dos partidos como titular, no ha convertido goles, y hoy en día es banca del joven Ignacio Jeraldino.

Debido a su larga experiencia en el fútbol, el Loco no tuvo problemas para analizar su mal momento en el equipo audino. En entrevista con radio Sonar, el atacante explicó que el opaco rendimiento que ha tenido en este arranque de año pasa principalmente por la estrategia de juego que tiene el técnico Hugo Vilches.

"La forma de jugar que tenemos, de respuesta más que de propuesta, no es para mis características. No somos un equipo de posesión, sino que de contraatacar, no son características que me encajen perfecto, necesito estar más cerca del área. El técnico ha buscado otras alternativas de jugadores que tengan un desgaste físico mayor a la hora de marcar y recuperar", dijo.

Pero la crítica de Abreu no se quedó ahí y fue mucho más allá: "no estoy encontrando la forma de ser útil para el funcionamiento de Audax. Estar o no en la banca es secundario, quiero que mis características puedan ser aprovechadas y hoy veo que no pasa eso".

Para finalizar, deslizó un posible arrepentimiento por haber fichado por Audax Italiano a inicio de año y no cerró la puerta a poder abandonar el club a mayo cuando se termine la primera rueda del Campeonato Nacional.

"Capaz que sea un error mío, por tener una mala lectura en el análisis. No tengo representante, me manejo directamente y hago la evaluación del club en el que voy a fichar, cómo está, el plantel, su ideología y su forma de jugar, quizás tuve una lectura equivocada y la estoy descubriendo día a día. Pero bueno, eso no me va a quitar, hasta al menos mayo, la posibilidad de ver cómo ser productivo en ese tipo de situaciones", finalizó Abreu.