La adaptación de Alexis tarda: la comparación de sus inicios en Arsenal y Manchester United

Alexis Sánchez todavía no logra ensamblar en la estructura de Manchester United. En el último partido de Premier League, los Diablos Rojos vencieron en su visita a Crystal Palace por 3-2 tras una gran remontada, pero el delantero chileno no hizo un buen partido, se le vio incómodo y no logró hilvanar buenas jugadas.

Con sus actuaciones en el United, el máximo goleador de la Selección chilena suma más críticas que elogios, esto porque aún no logra encajar al 100% en el sistema que dispone José Mourinho.

Y viendo los números a Sánchez le toma tiempo adaptarse en los equipos. Así lo dicen las estadísticas en los clubes donde ha militado, le costó encajar en Barcelona, Arsenal y ahora su periodo en el equipo mancuniano no ha sido la excepción.

El delantero tocopillano registra un gol en sus primeros ocho partidos por el United, mientras que en los Cañoneros registraba dos goles en igual cantidad de partidos, los goles se concretaron en los dos últimos duelos, cuando recién empezaba a carburar.

Mira los números de Alexis en sus primeros encuentros en los dos clubes ingleses en los que militó.

Primeros ocho partidos de Sánchez en Arsenal 2014/15:

Arsenal 5-1 Benfica – amistoso

Arsenal 0-1 Mónaco – amistoso

Arsenal 3-0 Manchester City – Community Shield

Arsenal 2-1 Crystal Palace – Premier League

Besiktas 0-0 Arsenal – previa Champions League

Everton 2-2 Arsenal – Premier League

Arsenal 1-0 Besiktas (Gol) – previa Champions League

Leiscester City 1-1 Arsenal (Gol) – Premier League

Primeros ocho partidos de Sánchez en Manchester United 2018:

Yeovil Town 0-4 Manchester United – FA Cup

Tottenham 2-0 Manchester United – Premier League

Manchester United 2-0 Huddersfield Town (Gol) – Premier League

Newcastle 1-0 Manchester United – Premier League

Huddersfield Town 0-2 Manchester United – FA Cup

Sevilla 0-0 Manchester United – Champions League

Manchester United 2-1 Chelsea – Premier League

Crystal Palace 2-3 Manchester United – Premier League