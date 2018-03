"Horrible" y "fuera de tono": Alexis Sánchez se llena de críticas en el Manchester United

Alexis Sánchez llegó a Manchester United como el gran fichaje del invierno europeo. En una millonaria inversión, los Diablos Rojos consiguieron el pase del chileno antes que quede como jugador libre a mitad de año y aparezcan otros clubes pujando por su contratación.

Con la contratación ya concretada, el United lo presentó con bombos y platillos y su video tocando el piano se viralizó a la velocidad de la luz. Las expectativas en Old Trafford eran muy altas y así lo entendieron los hinchas, quienes vieron a Maravilla como la salvación de un equipo que no despliega buen juego y es muy mezquino en su propuesta. Sin embargo, el tocopillano, pese a que ha tenido buenas actuaciones, aún no logra conectarse al cien por ciento con el sistema de Mourinho y tampoco con sus compañeros.

Por eso, tras la victoria por 3 a 2 que obtuvieron los Diablos Rojos ante el Crystal Palace, las críticas llovieron para el nacional, quien aún no logra convencer a los fanáticos y tampoco a los especialistas. El diario Mirror, por ejemplo, fue tajante y señaló que Alexis "no apareció, fue horrible. Debe haber pensado que había vuelto al Arsenal".

Publimetro Chile La adaptación de Alexis tarda: la comparación de sus inicios en Arsenal y Manchester United El delantero nacional registra un gol en sus primeros ocho partidos por los Diablos Rojos, situación que se repitió en sus duelos iniciales en los Cañoneros.

Y aunque Manchester Evening aseguró que el chileno tuvo "quizás su mejor actuación desde su debut ante Yeovil", el ex defensor de Liverpool y actual comentarista de Sky Sports, Jamie Carragher, no tuvo piedad: "creo que Sánchez fue peor. Perdió el balón 19 veces en la primera mitad y eso es increíble. Estamos hablando de un supuesto jugador de clase mundial, pero no sé dónde está jugando. Es como si él (Sánchez) y Pogba fueran como dos niños en el patio de la escuela y pensaran 'somos los mejores jugadores, iremos donde queramos"".

Gary Neville, en tanto, también se refirió en Sky Sports al cometido del máximo goleador de la Roja y fue muy crítico: "Alexis tuvo un rendimiento pobre esta noche, no hay dudas sobre eso. Intentaba jugar uno-dos a 40 yardas de la portería. Él no es bueno desde allí".

Los cuestionamientos no terminaron ahí y el periodista Jason Burt hizo un duro análisis en una columna publicada en el diario The Telegraph: "el United tenía que sacar lo mejor de él, pero eso no ha pasado, no todavía. Revelaron el fichaje de Sánchez con un video mostrándolo tocando el piano. Muy lejos de eso, él ha estado fuera de tono".

"Esto enojará a los hinchas del United, pero, probablemente, Sánchez hubiese encajado mejor en el City, donde podría jugar abierto y también podría ser ideal para centrarse (…) Es muy temprano aún en su carrera en el United, pero muy altas las apuestas (…) Simplemente aún no ha hecho lo suficiente y Mourinho no está teniendo lo mejor de él tampoco. El entrenador del United tiene un gran problema por resolver", concluye.