El desgarrador testimonio de Buonanotte: "A mi viejo le pongo los relatos y goles de la UC y estoy seguro de que escucha"

Hace cinco meses que Diego Buonanotte está atravesando por una delicada situación familiar: su padre sufrió un accidente cerebrovascular y lo tiene internado en una clínica en Argentina. Por lo mismo, el volante de Universidad Católica viaja constantemente a su país para estar con su familia.

El Enano quien no jugó en la victoria ante Deportes Iquique se confesó con el diario El Mercurio donde contó un desgarrador testimonio donde deja en claro en que confía en la recuperación de su padre.

"Estoy seguro de que escucha. Le pongo los relatos de los goles y le cuento cómo salimos. Cuando despierte va a estar orgulloso de que haya estado viajando para poder jugar", sostuvo Buonanotte al medio nacional.

"La UC siempre me dio la libertad y yo creo que pedir el día de recuperación no tiene nada de malo, porque en el club confían en que soy profesional y saben que en la clínica mi papá me tomo una hora para hacer el trabajo regenerativo que corresponde", agregó el argentino sobre los permisos que le dan los Cruzados.

Al ser consultado si en este tiempo se le pasó por la mente dejar al elenco estudiantil fue claro en señalar que "no, porque yo soy un agradecido de este club maravilloso, y mi compromiso e muy grande. Lo más fácil con la libertad que me dan, sería irme para estar con mi familia, por todo lo que significa que mi papá esté internado".

Finalmente, confesó que seguirá viajando hasta que su padre se recupere, independiente si la UC se encuentra peleando el título o no. "Es mi papá. Si la Católica hubiese estado peleando el torneo me iba igual. La pregunta es media rara, porque no contás que para los últimos partidos, cuando ya habían echado al entrenador y había que apoyarlo, sí estuve".