Los jugadores de Colo Colo se desdoblan para responder en la Roja y llegar "aclimatados" a La Paz

"Por la planificación que tengo para el partido con Bolívar no afecta en nada con que me llamen jugadores para la Selección, estamos a disposición de ayudar". Esa contundente frase que lanzó el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, terminó siendo 0 casi premonitoria para lo que vendría. Al saber de la disponibilidad que tendrían los albos, Reinaldo Rueda no dudó y llamó a siete futbolistas del Cacique para su primer microciclo al mando de la Roja.

A contar del domingo por la noche, cuando concentraron, Brayan Cortés, Felipe Campos, Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Brayan Véjar, Claudio Baeza y Nicolás Orellana se pusieron a disposición de los trabajos de la selección chilena que realiza el DT colombiano en Juan Pinto Durán y, a la vez, continúan con la preparación que hace Guede en el Monumental de cara al partido con Bolívar, a disputarse el próximo miércoles 14 de marzo en La Paz.

¿Cómo lo hacen para compatibilizar? Colo Colo comenzó a trabajar en doble jornada este martes y también lo hará el miércoles para preparar el encuentro ante los bolivianos. En esos días los jugadores citados por Rueda están autorizados para asistir a los entrenamientos de la Selección, pero, a la vez, deben cumplir con el régimen planificado para el viaje a La Paz.

Por lo mismo, los siete jugadores entrenan en un turno con la Roja y también asisten a la clínica Meds para complementar la parte física con el trabajo en la cámara de hipoxia que tienen los albos para aclimatarse a la altitud de la ciudad boliviana, un punto que Guede considera fundamental para que todos sus dirigidos estén "aclimatados" de cara al duelo del próximo miércoles, a disputarse desde las 19:15 horas.

"Es un entrenamiento (cámara hipóxica) que lleva varias semanas y donde han ido preparando el equipo para La Paz por el tema de la altura, te ayuda bastante. Guede habló con Rueda para pedir los permisos para asistir a esos entrenamientos", señaló Óscar Opazo tras participar del segundo día de entrenamientos con la selección chilena.

Los tiempos entre los entrenamientos de la selección chilena y Colo Colo calzan a la perfección en los planes de Pablo Guede, ya que Rueda tendrá a los jugadores hasta el jueves, mientras que el plantel albo tendrá libre ese día y al siguiente aumentará el trabajo pensando en Bolívar, por lo que su presencia en la Roja, tal como adelantó el técnico argentino, no afectó la planificación.