Óscar Opazo se lo toma con calma en la Roja: "No podemos hablar tan pronto de un recambio"

Reinaldo Rueda ha tenido un agitado inicio de su periodo al mando de la selección chilena. Luego de tomar la Roja para reemplazar a Juan Antonio Pizzi tras el fracaso de no clasificar a Rusia 2018, el colombiano se puso rápidamente a trabajar e inició su proceso reuniéndose con los pilares de la selección y también con posibles convocados para futuras nóminas, además de comenzar este lunes un microciclo de entrenamientos con jugadores del medio local.

Una vez finalizado el segundo día de prácticas del primer microciclo de Rueda al frente de la selección chilena, los defensas Óscar Opazo y Valber Huerta asistieron a conferencia de prensa para hablar del presente de la Roja, del trabajo del colombiano, y las opciones de recambio de cara a la Copa América 2019 y el proceso clasificatorio a Qatar 2022.

"No me gusta utilizar la palabra recambio, porque hay que tener respeto a los jugadores que nos entregaron tantos títulos al país. Ninguno de ellos ha presentado su renuncia, entonces no podemos hablar de un recambio tan pronto. Estamos acá para ser una alternativa, para en futuro ser el que está adelante mío, pero para eso tengo que esforzarme en mi equipo y acá", sostuvo el jugador de Colo Colo.

Mientras que el defensa acerero, afirmó que "si hablamos de recambio, hablamos de jugadores jóvenes. Mientras más participación tengan en el torneo, tendrán más oportunidades de tener oportunidades de estar acá en la Selección".

Durante la conversación con los medios, Huerta aprovechó de aplaudir la nominación de jugadores como Diego Cayupil de Temuco y Tomás Astaburuaga de Antofagasta: "Me parece bien porque eso refleja que se está mirando todo el fútbol chileno. Es una oportunidad para los jugadores que no han tenido la oportunidad de estar acá y poder ahora lograr cosas importantes".

Para finalizar, Óscar Opazo adelantó lo importante que serán estos microciclos para preparar los duelos amistosos ante Dinamarca y Suecia a final de este mes en Europa.

"Lamentablemente nos va a tocar ser sparring, pero es la realidad. Estamos empezando un ciclo nuevo donde estamos entrenando los jugadores del medio local para ganarnos un espacio en la nómina para los partidos amistosos. Estamos muy ilusionados", cerró el seleccionado albo.