¿Quién transmite y a qué hora? PSG sin Neymar va por la hazaña ante Real Madrid en la Champions

Paris Saint Germain va por una hazaña este martes contra Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo francés debe revertir un 3-1 en contra y debe hacerlo sin su máxima figura, Neymar, quien fue operado del pie derecho y será baja por tres meses.

El partido será esta tarde a las 16:45 horas en el Parque de los Príncipes de París (transmite ESPN 2), donde los dirigidos por Unai Emery intentarán cambiar la historia y destronar al bicampeón de la Champions.

El entrenador del PSG sabe que el partido ante el Madrid podría ser determinante para su futuro. Por esto le dio descanso a Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Marco Verrati y a Marquinhos en el triunfo ante Troyes por 2-0 en la jornada 28 de la Ligue 1, para que lleguen de la mejor forma al encuentro ante los merengues.

"Tenemos dos opciones, sentarse y llorar o levantarse para pelear. Lógicamente con Neymar el PSG es mucho más fuerte y se notará su ausencia. Pero no dejamos de ser un equipo de cuidado”, declaró el lateral brasileño Dani Alves.

Publimetro Chile Copa Sudamericana y Champions League: La agenda de una semana cargada de fútbol Everton y Unión Española buscarán no despedirse del torneo continental. En el plano internacional, en tanto, se definirán los primeros cuartofinalistas de la Orejona.

Por otro lado, el Madrid buscará ante PSG, clasificarse a los cuartos de final de Champions por octava temporada consecutiva. La última vez que no pasó de octavos fue en 2009/10 cuando fue eliminado por el Olympique de Lyon francés y el DT era Manuel Pellegrini.

Este duelo es clave para su futuro, tras una mala campaña. Los de Zinedine Zidane fueron eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés y se encuentra lejos de la pelea en la Liga española está 3º y a 15 puntos del líder Barcelona.

Zidane sostiene que la ausencia de Neymar no modifica nada la dificultad de este encuentro: “No cambia nada, pero cambia todo porque es un jugador excepcional. No cambia nada porque habrá otro jugador extra motivado para hacer un gran partido. Será un rival muy competitivo".

Además, hoy será la revancha del duelo entre Porto y Liverpool (16:45 horas, Anfield, transmite Fox Sports), que parece totalmente definida. Los ingleses ganaron 5-0 en Portugal y tienen prácticamente amarrada la eliminatoria.