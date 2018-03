"Santa Laura no se toca": Unión Española está en la polémica por permiso para construir dos edificios

"Santa Laura no, no, no se toca. Ni Santa Laura ni la Unión Española". Esas fueron las recordadas palabras de Julio Martínez cuando se enteró que Jorge Segovia quería hacerse cargo de Unión Española y esperaba cambiarle el nombre al estadio a Estadio Santa Laura para agregarle Universidad SEK, casa de estudios de propiedad del empresario español. Pese a los deseos del comunicador, todo eso terminó ocurriendo al momento que los hispanos pasaron a ser sociedad anónima.

Ahora, años después, el estadio Santa Laura vuelve a estar en la polémica, pero esta vez no es por el cambio de nombre, sino que por el permiso que tiene Unión Española S.A.D.P para construir dos torres de departamentos de 15 y 23 pisos, respectivamente, en el espacio de la denominada "cancha 2" del recinto deportivo, ubicada a espaldas de la tribuna Andes, donde también edificarían locales comerciales y estacionamientos.

Pese a que tienen la autorización para realizar este proyecto, otorgado el 23 de mayo de 2016 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Independencia, los vecinos del sector y desde la Fundación Defendamos la Ciudad reclaman la ilegalidad de los permisos por la declaración de "zona típica" que tiene el barrio de Plaza Chacabuco, lo que impediría modificar el espacio, y además que ese espacio de Santa Laura es considerado como "área verde", por lo que buscan invalidar el permiso que le entregaron a Unión Española.

Sin embargo, ante la polémica, los hispanos salieron a responder y aseguraron que pretenden llevar a cabo el proyecto y lo harían antes del 23 de mayo de este año, fecha en que vence el permiso de edificación.

En un comunicado de prensa publicado en su sitio web, Unión Española aclaró que el estadio Santa Laura seguirá siendo su recinto deportivo y que no trasladarán la localía a ningún lado, además de confirmar que pretenden edificar en el sector de cancha 2: "existe un proyecto de desarrollo en un sector del recinto anexo al estadio. Se trata de un conjunto de edificios comerciales y de viviendas que no va a afectar al estadio. Todo lo contrario, los ingresos que hipotéticamente pudieran obtenerse de este proyecto irán destinados a realizar reformas y modernizar el estadio, convirtiéndolo en uno de los más modernos de Latinoamérica, siguiendo la línea de actuación que se ha desarrollado en algunos de los estadios más importantes de Europa"

"A la vez, este proyecto de desarrollo está dentro del plan de sostenibilidad del Club, y le permitirá a Unión Española no depender solo de los aportes de la televisión, los abonados, o los patrocinadores, si no que le permitirá además contar con un flujo de recursos adicional y permanente que hará, en caso de llevarse adelante, que el Club pueda competir en igualdad de condiciones con equipos que cuentan con mayores recursos financieros, tanto a nivel nacional como internacional".